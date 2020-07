Wegen eines Gebäudebrands war auf der Bahnstrecke zwischen Bad Liebenwerda und Falkenberg (Elbe-Elster) am Dienstag für mehrere Stunden der Zugverkehr unterbrochen worden. Direkt an der Bahnstrecke brannte nach Angaben der Bahn ein ehemaliges Wohnhaus in voller Ausdehnung. Am Nachmittag konnte Feuerwehr die Kräfte abziehen.