Der Ostsee soll am Ende gut zweieinhalb Mal so groß sein wie der Müggelsee und über weite Strecken mit zwei bis drei Meter Wassertiefe ziemlich flach. Auch das könne die Verdunstung beschleunigen, meint René Schuster. Mit möglicherweise unerfreulichen Konsequenzen. Sollte der See nämlich zu viel Wasser verlieren, müsste er beim Unterschreiten eines bestimmten Pegels gesperrt werden. Die Ufer würden zwar verdichtet und damit gegen Abrutschen gesichert, aber nur wenn der Wasserstand nicht zu tief fällt.



So musste der Senftenberger See, der auch aus einem Tagebauloch entstanden ist, im Herbst 2018 für ein halbes Jahr gesperrt werden. Bei Niedrigwasser war eine unbefestigte Insel teilweise abgerutscht. So etwas wird beim Ostsee nicht passieren, versichert Projektleiter Stefan Fisch von der Leag. Der liegt nämlich in einem Urstromtal. Und aus dem werde der See später mit Grundwasser versorgt. Und zwar so reichlich, dass der Ostsee sogar überlaufen wird, meint der Umweltwissenschaftler. Vielleicht werde es in besonders trockenen Jahren mal keine Abflüsse geben, aber durch die Grundwasserzuflüsse sei extremes Niedrigwasser ausgeschlossen.