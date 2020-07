Die neuen Regelungen in der Straßenverkehrsordnung (STVO) waren am 28. April in Kraft getreten. Innerorts waren schon ab Geschwindigkeitsübertretungen von 21 Kilometern pro Stunde und außerorts von 26 Kilometern pro Stunde Fahrverbote vorgesehen. Allerdings wurde der umstrittene neue Bußgeldkatalog inzwischen in Berlin und Brandenburg außer Kraft gesetzt. Grund dafür ist ein Formfehler. Laufende Bußgeldverfahren werden nun vorerst nach dem alten Recht behandelt.