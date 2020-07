Micha Ehl Berlin Montag, 20.07.2020 | 18:12 Uhr

Wenn dieses Urteil ein "Signal" aussendet, dann wohl dieses: Liebe Polizist*innen, macht einfach weiter, was ihr wollt, lasst euch ruhig dabei erwischen und ihr behaltet trotzdem euren gutbezahlten Job!



Würde mich jedenfalls freuen, hier etwas über den Ausgang des Disziplinarverfahrens zu lesen. Da kann der RBB gerne auch mal nachhaken, falls die Dienststelle überraschenderweise nicht so transparent damit umgehen sollte.



Zwei weitere Infos, die bereits bekannt sein dürften, würden (sicher nicht nur) mich zudem brennend interessieren. Erstens: Was war der Anlass für die Mails? Ich habe da einen Verdacht (Rassismus), lasse mich aber gerne korrigieren. Zweitens: Worin genau bestanden die in den Mails geäußerten Drohungen?