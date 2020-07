Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen am 1. März dieses Jahres in Cottbus hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet [polizei.brandenburg.de]. Sie sucht nach Personen, die sich in den Abendstunden des Tattages in der Innenstadt am Teehäuschen am Puschkinpark aufgehalten haben.