Jugendlicher fährt ohne Führerschein - Vater greift Polizei an

Eine Fahrzeugkontrolle in Cottbus ist in der Nacht zu Freitag in mehrere Anzeigen gemündet. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten ein Kleinwagen im Stadtteil Sandow auf. Bei der Kontroll des Wagens habe der 18-jährige Fahrer versucht, zu Fuß vor der Polizei zu fliehen, er sei aber umgehend gestellt worden. Laut Polizei war er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Während der polizeilichen Maßnahmen sei der Vater des Jugendlichen hinzugekommen und habe die Arbeit der Beamten erheblich gestört. So habe er versucht das Auto wegzufahren und sei von den Beamten aus dem Fahrzeug geholt worden. Dabei habe er aktiv und intensiv Widerstand geleistet.

Anschließend habe der Vater des Jugendlichen einen medizinischen Notfall vorgetäuscht, sodass Rettungskräfte hinzugerufen werden mussten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Jugendlichen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen den Vater wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.