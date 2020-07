Ein fester Zaun an der Grenze zu Polen, soll den Landkreis Spree-Neiße in Zukunft vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Das teilte der zuständige Dezernent des Kreises, Olaf Lalk, dem rbb auf Anfrage mit. Nach wie vor grassiert in Polen die Afrikanische Schweinepest, der Zaun soll infizierte Tiere davon abhalten die Grenze überqueren.