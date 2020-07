OSL erlaubt weiter keine Tiertransporte in Drittstaaten

Der Landkreis Oberspreewald Lausitz genehmigt weiterhin keine Tiertransporte in Nicht-EU-Länder. Das teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage des rbb mit. Eine Tierschutzorganisation hatte gegen drei Brandenburger Veterinärämter Anzeige erstattet, darunter auch gegen das des Oberspreewald-Lausitz-Kreises. Die Organisation wirft den Ämtern vor, Tiertransporte beispielsweise nach Turkmenistan, Kasachstan oder Usbekistan genehmigt zu haben, obwohl es auf den tausende Kilometer langen Transporten keinen Auslauf oder Erholungsmöglichkeiten für die Tiere gibt.

Der Landkreis will Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten erst dann wieder genehmigen, wenn die aktuellen Vorwürfe geklärt sind und es einheitliche rechtliche Vorgaben gibt. Dafür sei die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den Landesministerien, heißt es auf rbb-Nachfrage.