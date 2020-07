In Südbrandenburg ist die Lebenserwartung besonders niedrig. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock in dieser Woche veröffentlicht hat. Bundesweit gibt es laut Studie große Unterschiede in der Lebenserwartung. Im Osten Deutschlands gibt es demnach deutlich mehr Landkreise mit einer niedrigen Lebenserwartung.