Mietwohnungen sind in Südbrandenburg besonders günstig

Wohnen in Mietwohnungen ist in Südbrandenburg besonders günstig. Das geht aus Zahlen des Verbands Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen für das Jahr 2019 hervor, die am Dienstag vorgestellt wurden.

Demnach lag die durchschnittliche Nettokaltmiete im Landkreis Oberspreewald-Lausitz bei 4,72 Euro pro Quadratmeter. Nur in der Prignitz war das Wohnen im Schnitt noch günstiger. Ähnliche Preise erzielten Wohnungen im Spree-Neiße-Kreis und im Landkreis Elbe-Elster. in Cottbus kostete der Quadratmeter mit fünf Euro etwas mehr.

Von allen südbrandenburger Landkreisen ist Dahme-Spreewald am teuersten. Teile des Kreises gehören zum Berliner Speckgürtel. Die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter lag hier 2019 bei 5,51 Euro.