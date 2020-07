Diebe haben in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) einen großen Schaden angerichtet. Die unbekannten Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Wohnhaus-Rohbau eingedrungen, berichtet am Freitag die Polizeidirektion Süd. Bevor sie wieder gegangen sind, stellten sie das Wasser an und ließen es laufen. Als die Polizei eintraf, stand das Erdgeschoss unter Wasser.