Welke Blätter, Stammververfärbungen, Schädlinge: Klimawandel und Trockenheit gefährden historische Parkanlagen in Berlin und Brandenburg. Auch im Branitzer Park bei Cottbus arbeitet man an Lösungen. Von Amelie Ernst

Doch viele extreme Sommer in Folge hätten speziell den Bäumen zu schaffen gemacht, sagt Parkleiter Claudius Wecke. "Alte Riesen, die sozusagen auf einmal anfangen, nicht mehr richtig austreiben zu wollen, welk zu werden, absterben, von Schädlingen befallen werden, eigenartige Stammverfärbungen bekommen – das hatten wir so noch nicht. Das muss man ganz klar sagen", sagt Wecke.

Auf den ersten Blick scheint Wassermangel im Branitzer Park in Cottbus kein Thema zu sein: Mehrere Gräben und Teiche durchziehen die mehr als 100 Hektar große Anlage, die Fürst Pückler Mitte des 19. Jahrhunderts anlegen ließ.

Um zu überprüfen, ob es sich dabei nicht nur um einen vagen Eindruck handelt, betreibt Wecke seit dem vergangenen Jahr ein Monitoring zur Trockenheit und zu den Folgen für die Bäume.

Erste Erkenntnis: Es handelt sich nicht nur um eine Trockenphase, sondern um die Folgen des Klimawandels. "Das besorgt uns sehr. Wir versuchen uns aber, dem mit Lösungen entgegenzustellen. Wir bewässern gezielt, wir führen das Wasser gezielt an Stellen, wir belüften gezielt Wurzeln, es wird gezielt gedüngt, an verschiedenen Stellen am Wasserspeichervermögen gearbeitet, Altholz ausgeschnitten und vieles andere mehr."