Damit auch die Lausitz im Strukturwandel von diesen Zielen profitiert, muss der Güter- und Personenverkehr in der Region neu gedacht werden, sagt Jörg Podzuweit von der Eisenbahngewerkschaft EVG. Dabei sollten Wirtschaftsverbände, aber auch Bürgerbündnisse und Umweltschützer einbezogen werden, so Podzuweit gegenüber dem rbb.

Die Ansicht des VDV, die Ziele der Bundesregierung durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken zu erreichen, teilt die EVG. Podzuweit hat dafür auch konkrete Vorschläge für die Lausitz. "Das ist die Strecke von Schwarze Pumpe nach Senftenberg. In Schwarze Pumpe gibt es ein Industriezentrum mit derzeit fast 6.000 Beschäftigten. Da werden Güter hergestellt, die man sehr leicht per Bahn transportieren kann." Der Industriepark Schwarze Pumpe müsse daher an den großen Güterbahnhof in Senftenberg angebunden werden. "Diese Strecke ist da, sie muss nur wieder aktiviert werden", so Podzuweit.