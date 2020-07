Die Schlichtungsstelle für Bergbaufolgeschäden in Cottbus hat auch ein Jahr nach ihrer Einrichtung kaum Arbeit.



Das teilte die Leiterin der Stelle, Jana Frost, dem rbb auf Nachfrage mit. Nur zehn Fälle wurden demnach in einem Jahr bearbeitet. Von diesen zehn Fällen seien allerdings nur fünf gültig gewesen, weil entweder Fristen verstrichen oder die nötigen Kriterien zum Einschreiten der Stelle nicht gegeben waren, so Frost.