Ein Fahrrad fahrendes Kind ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall bei Schwarzbach (Oberspreewald-Lausitz) schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Süd mitteilte, wurde der neunjährige Junge auf der Landstraße von einem Auto erfasst.

Zu dem Unfall kam es am Vormittag auf der Straße zwischen Schwarzbach und Peickwitz. Nach bisherigen Erkenntnisssen querte der Junge mit dem Fahrrad die Straße und wurde dabei von dem Auto erfasst. "Mit schwersten Verletzungen wurde der Neunjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen", so ein Polizeisprecher. Der Autofahrer stand demnach unter Schock.

Spezialisten der Dekra wurden zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Das Auto und das Fahrrad wurden von der Polizei sichergestellt, um Spuren auszuwerten.