Die Waldbrandgefahr ist in Südbrandenburg deutlich angestiegen. In den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz liegt diese bei Stufe 5 und ist damit "sehr hoch". Auch aufgrund fehlender Niederschläge wächst damit die Gefahr von Waldbränden.

In Cottbus und den Kreisen Spree-Neiße und Dahme-Spreewald gilt Stufe 4 und damit "hohe Gefahr". Das gilt auch für die Kreise Oder-Spree, Potsdam Mittelmark, Havelland und in Frankfurt (Oder). In den nördlichen Landkreisen und im Kreis Teltow-Fläming gilt aktuell Gefahrenstufe 3, also "mittlere Gefahr". Die Waldbrandstufen sind auf der Webseite des Umweltministeriums [externer Link] einsehbar.



Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis90/Grüne) erklärte am Dienstag im rbb, dass Brandenburgs Wälder bereits das dritte Jahr in Folge zu trocken seien. Der Regen der vergangenen Wochen habe nicht zu einer Entspannung der Lage beigetragen, so Vogel. Es sei doppelt so viel Niederschlag nötig, wie gefallen sei.