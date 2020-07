Wildcampen wird zum Problem in Brandenburg

Wilde Camper sind in diesem Jahr ein besonders großes Problem in Brandenburg. Das sagte der Vizepräsident des Brandenburger Landesverbands der Deutschen Campingwirtschaft, Jörg Klofski, dem rbb. Er fordert daher ein schnelles Handeln der Kommunen und häufigere Kontrollen.

"Das Problem ist mehr als groß, es konzentriert sich auf den Spreewald, Havelland, rund um Rheinsberg", so Klofski. Die Leute würden bis in die Naturparks gehen und dort "ihren Mist und Dreck hinterlassen und meinen, dass sie machen können was sie wollen", fährt er fort, obwohl es nach wie vor freie Plätze auf Campingplätzen gebe.

"Das Traurige dabei ist, dass die Ordnungsbehörden überfordert sind", so Klofski weiter. Die Wildcamper müssten konsequent "in ihre Schranken gewiesen werden", sagt er.



In Landschaftsschutzgebieten droht eine Strafe bis zu 500 Euro.