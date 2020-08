Das Land Brandenburg unterstützt Kommunen bei der Bekämpfung des hochallergenen Beifußblättrigen Traubenkrautes, auch Ambrosia genannt. Wie der Ambrosia-Beauftragte des Landes, Matthias Hoffmann, dem rbb auf Nachfrage sagte, sei dafür im aktuellen Nachtragshaushalt eine halbe Million Euro bewilligt worden.

Von dem Geld sollen Aureißaktionen und andere Maßnahmen finanziert werden, so Hoffmann. "Zusätzlich sind wir damit beschäftigt bis zum Herbst ein Gesamtkonzept für die nächsten Jahre zu erarbeiten", so Hoffmann. "Im Moment befinden wir uns in der Hochzeit des Pollenfluges, auch die Blüte ist in vollem Gange", erklärte er.