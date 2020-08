Im Spremberger Ortsteil Trattendorf (Spree-Neiße) ist bei Bauarbeiten am Montag eine Bombe gefunden worden. Der 50-Kilo-Blindgänger soll am Donnerstag entschärft werden. Ein Sperrkreis wird eingerichtet. Die Evakuierung betrifft unter anderem ein Altersheim.



Bei Bauarbeiten in Trattendorf, einem Ortsteil von Spremberg (Landkreis Spree-Neiße), ist am Montag eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Blindgänger, eine deutsche Bombe mit russischem Zünder mit einem Gewicht von 50 Kilo soll am Donnerstag entschärft werden. Die Stadt richtet dafür einen Sperrkreis von 500 Metern ein. Von der Evakuierung ist auch ein Altersheim im Ort betroffen. 98 Menschen leben dort.

Die Bewohner müssen zum Teil intensivmedizinisch betreut werden, so Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier. "Wir haben Bereitstellungsräume organisiert. In kommunalen Einrichtungen werden wir die Bewohner, sofern sie nicht bei Freunden, Verwandten, Bekannten unterkommen, betreuen", so Herntier am Dienstag.

Aktuell werde geprüft, ob sich im Sperrkreis weitere Bewohner befinden, die medizinische Hilfe benötigen. Dafür arbeite die Stadt mit ambulanten Pflegediensten zusammen, erklärt Herntier.

Insgesamt leben rund 1.400 Menschen im Sperrkreis. Sie werden von der Stadt informiert. Zudem gibt es ein Infotelefon für Betroffene. Während der geplanten Entschärfung am Donnerstag ist die Stadtverwaltung geschlossen.