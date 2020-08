Jetzt wird der Hahn völlig zugedreht: In der Lausitz wird das Abpumpen von Wasser aus Spreegewässern und dem Oberlauf der Dahme auch nachts verboten. Im Landkreis Dahme-Spreewald gilt die entsprechende Allgemeinverfügung ab sofort, erklärte der Kreis am Freitag in einer Mitteilung [dahme-spreewald.info]. Grund ist der zu geringe Niederschlag.