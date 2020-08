In der Lausitz ist am Mittwochnachmittag in mehr als 13.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Das erfuhr der rbb vom Versorger Envia M (Eigenschreibweise: enviaM). Betroffen waren demnach seit etwa 15:40 Uhr die Cottbusser Ortsteile Branitz, Gallinchen, Kiekebusch, Sielow und Kahren. Außerdem waren neun Orte rund um Cottbus im Spree-Neiße-Kreis ohne Strom: Groß Oßnig, Neuhausen, Klein Döbbern, Zahsow, Bagenz, Gulben, Papitz und Kolkwitz. Kurz nach 18 Uhr hatten alle Haushalte wieder Strom.

Die Ursache für den Stromausfall Grund für den Stromausfall war der Sturm Kirsten in Südbrandenburg. In der Region wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch bis zu Windstärke 10 erwartet, die Feuerwehr hatte deshalb mehrere Einsätze. Laut enviaM war ein Baum auf eine Mittelspannungsleitung in Klein Döbbern (Spree-Neiße) gefallen. Dieser Sturz habe Folgefehler in anderen Leitungen verursacht. Inzwischen wurde der Baum entfernt, die Leitung kann wieder genutzt werden.