Der 35-Jährige soll im vergangenen Sommer eine Wohnung in Herzberg (Elbe-Elster) mit mehreren Messerstichen einen Mann lebensbedrohlich verletzt haben, bis Zeugen dazwischen gingen. Die Verteidigung fordert dagegen Freispruch.

Im Prozess um einen versuchten Totschlag am Landgericht Cottbus hat die Staatsanwaltschaft am Montag sieben Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Das hat eine Gerichtssprecherin dem rbb mitgeteilt.

In der Wohnung in Herzberg soll der Angeklagte nach einem Streit mit einem 15 Zentimeter langen Messer sechs Mal auf das Opfer eingestochen haben. Dadurch soll das Opfer im Bereich der Schulter, des Brustkorbs und im Bauchraum verletzt worden sein.

Zwei Zeugen sollen den Angeklagten abgehalten haben, die Tat fortzusetzten. Während die Staatsanwaltschaft eine langjährige Haftstrafe fordert, plädierte die Verteidigung am Montag vor Gericht für einen Freispruch. Sie sieht in der Tat Notwehr. Das Urteil soll am Freitag gesprochen werden.