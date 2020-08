Im Prozess um den mutmaßlichen Totschlag eines 89-Jährigen in Jänschwalde (Spree-Neiße) sind am Donnerstag am Landgericht Cottbus die Plädoyers gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Gefängnis, die Verteidigung plädierte dagegen für Freispruch.

Nach rbb-Informationen aus der Gerichtsverhandlung scheint die Beweislage erdrückend: Im Heizungskeller des Angeklagten wurden Blutspuren gefunden, auch auf der Kleidung und an den Händen des Mannes. Außerdem hatte sich der Angeklagte bei seiner Vernehmung immer wieder in Widersprüche verstrickt, wechselte seine Version der Geschichte gleich drei Mal.

Die Verteidigung sieht die Schuld nicht als erwiesen an. An der Tür zum Heizungskeller sei eine DNA-Spur gefunden worden, die zu zwei weiteren Straftaten passe. Derjenige, zu dem diese Spur gehört, könne allerdings nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft verlasse sich bei ihrer Einschätzung lediglich auf die Akten, Zeugen gebe es nicht und der Angeklagte habe selbst den Notarzt gerufen. Die Verteidigung verweist auf den Willen des Angeklagten, dem Opfer helfen zu wollen, und plädiert deshalb auf Freispruch.



Die Tochter des Opfers war am Donnerstag ebenfalls im Saal anwesend. Über ihre Anwältin ließ sie einen Brief verlesen, in dem sie beschrieb, in welchen Angstzuständen sie und ihre Mutter jetzt leben. Dass der mutmaßliche Täter zurück nach Jänschwalde kommen könnte, erlebe sie als Zumutung. Die Witwe des Opfers habe ihren Lebenswillen verloren. Die Familie sei zerstört.

Das Urteil soll am kommenden Montag gesprochen werden.