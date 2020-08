Aufbau einer Kathodenfabrik in Schwarzheide

Für den Aufbau einer Kathodenfabrik in Schwarzheide hat der Chemiekonzern BASF am Mittwoch 175 Millionen Euro Fördergelder erhalten. In zwei Jahren soll die Produktion laufen. Die IHK rechnet mit bis zu 200 neuen Arbeitsplätzen.