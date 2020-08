Das Urteil im Prozess gegen einen Mann, der eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Cottbus mit einem Messer angegriffen hatte, ist rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf die Revision des 39 Jahre alten Angeklagten. Er hatte im Juni vergangenen Jahres die Mitarbeiterin in ihrem Büro angegriffen und mit einem Messer unter anderem am Hals verletzt, weil er mit ihren Entscheidungen unzufrieden war.

Das Landgericht Cottbus hatte den Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt.