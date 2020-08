Der Verein Opferperspektive kritisiert, dass ein Verhandlungstermin am Amtsgericht Cottbus erneut verschoben wurde, bei dem es um einen Angriff auf einen afghanischen Geflüchteten geht. Er war eigentlich für Mittwoch angesetzt, wurde aber zum dritten Mal verschoben.



Nach Ansicht der Opferperspektive lasse die Cottbuser Justiz "Betroffene rechter und rassistischer Gewalt erneut im Stich", heißt es in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Es sei kein Einzelfall.