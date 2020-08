Ein Streit an einer Ampel in der Nähe des Cottbuser Hauptbahnhofs ist am Sonntagabend eskaliert. Drei Menschen sind dabei verletzt worden, wie die Polizeidirektion Süd am Montag berichtet. Demnach habe alles mit einer Meinungsverschiedenheit zwischen drei Fußgängern und einer unbekannten Zahl von Insassen eines Autos angefangen.