Auf Facebook soll der Mann erklärt haben, in diesem Jahr "schon 28 Katzen in den Katzenhimmel" befördert zu haben. Wie das Tropical Islands dem rbb mitteilte, hätten Badegäste auf den Interneteintrag hingewiesen. Der Eintrag sei mittlerweile gelöscht worden. Der Vorwurf werde nun geprüft, hieß es.

Auf Facebook fordern mittlerweile zahlreiche Nutzer die Entlassung des Gärtners und drohen mit einem Boykott. Die Geschäftsführung von Tropical Islands reagierte mit einer Erklärung: "Wir bedauern das Verhalten unseres Mirarbeiters zutiefst und bitten ausdrücklich um Entschuldigung." Man distanziere sich "aufs Äußerste" von dem veröffentlichten Post der Führungskraft. Der gesamte Fall werde nun auch juristisch geprüft.

Der Chefgärtner hatte sich privat auf der Facebook-Seite der "Bürgerinitiative Pro Fuchs Hessen" geäußert. In dem mittlerweile gelöschten Post, der aber als Screenshot auf Facebook weiter verbreitet wird, heißt es: "Katzen als sogenannte 'Freigänger' herumlaufen zu lassen ist einfach nur unverantwortlich! Katzen sind in der Natur- und Kulturlandschaft die absolute Pest" und hätten "in unserer Landschaft absolut nichts verloren". Daher habe er in diesem Jahr "schon insgesamt 28 Katzen umgesiedelt - in den Katzen Himmel".