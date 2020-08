Feuer an Bahnstrecke in Elbe-Elster nach zwei Tagen gelöscht

Die Feuerwehr hat den Waldbrand an der Bahnstrecke zwischen Falkenberg/Elster (Elbe-Elster) und Torgau (Nordsachsen) gelöscht, rund zwei Tage, nachdem er ausgebrochen war. Seit Montagabend fahren dort auch wieder die Züge planmäßig. Inzwischen gibt es auch erste Erkenntnisse zur möglichen Brandursache.

Mehrere Waldbrände in Brandenburg - Bahnstrecke gesperrt

Höchste Gefahrenstufe in neun Landkreisen

Das Feuer war am Samstagmittag in der Nähe der Landesgrenze ausgebrochen, es brannte auf mehreren Kilometern. Die bis zu 200 sächsischen Feuerwehrleute wurden zweitweise auch von Kameraden aus dem Landkreis Elbe-Elster unterstützt. Auch die Bundespolizei war mit Löschhubschraubern beteiligt.

Am Montag musste die Feuerwehr noch letzte, tiefer gelegene Glutnester bekämpfen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Zug vermutet, mutmaßlich eine heißgelaufene Bremse an einem Wagen, berichtet der MDR [mdr.de].

Wegen des Brandes musste der Zugverkehr eingestellt werden. Betroffen waren die Linien S4 (Markkleeberg-Gaschwitz) und der RE10 Leipzig-Cottbus.