Männer versuchen, Kind in Transporter zu locken

Nach Informationen der Polizei habe der Junge am Dienstag an einer Bushaltestelle gewartet, als der Transporter anhielt. Darin hätten drei Männer im Alter zwischen 17 und 38 Jahren gesessen. Laut Polizei habe einer von ihnen versucht, das Kind mit Schokolade ins Auto zu locken.

In Elsterwerda (Elbe-Elster) haben nach Polizeiangaben mehrere Männer versucht, einen elfjährigen Jungen in einen Transporter zu locken.

Der Junge lehnte die Schokolade ab und rief die Polizei. Die entdeckte den Transporter in der Stadt, nahm die Personalien der Männer aus Elsterwerda auf und erstattete Strafanzeige. Nach Polizeiangaben hätten die Männer dem Kind Angst machen wollen.



Wenige Stunden später, heißt es in dem Polizeibericht, habe der Vater in einem Baumarkt zwei der Männer getroffen und einen der beiden bedroht sowie mehrmals ins Gesicht geschlagen. Gegen ihn laufe nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Darüber, ob oder in welcher Weise sich der Vater des Kindes und die mutmaßlichen Täter kennen, machte die Polizei keine Angaben.