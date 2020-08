Auf einem Rastplatz an der Autobahn 13 in Brandenburg sind vier Männer in einem Lastwagen entdeckt worden. Zeugen hatten am Samstag aus dem LKW am Rastplatz Freienhufen (Oberspreewald-Lausitz) Stimmen und Klopfgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Beamten holten daraufhin vier junge Männer afghanischer Herkunft aus dem Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage bestätigte.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft aber später wieder auf freien Fuß gesetzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln allerdings gegen den Fahrer, teilte die Polizeidirektion Süd in Cottbus dem rbb auf Nachfrage mit.

Der LKW-Fahrer soll angegeben haben, er habe nicht gewusst, dass sich die Männer auf seiner Ladefläche befunden hatten. Die vier Männer wurden in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" darüber berichtet.