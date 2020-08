So fühlen sich über sechs Monate Marokkanischer Knast an

Im Interview spricht der Filmemacher über seine Eindrücke, warum er so lange im Gefängnis war und darüber, was der Aufenthalt mit ihm gemacht hat.

Anfang des Jahres wird der Cottbuser Filmemacher Stefan Bremer in Marokko festgenommen. Eine Drohne und eine Schreckschusspistole, die er unangemeldet bei sich trägt, bringen ihn ins Gefängnis. Über sechs Monate verbringt er dort. In Deutschland wird eine Spendenaktion ins Leben gerufen, Bremer erfährt eine Welle der Solidarität.

Stefan Bremer: Ich bin mit meinem Bruder nach Marokko gereist, mit meinem Auto und Dachzelt oben drauf, weil wir einfach mal das Abenteuer angehen wollten, mit dem Auto möglichst bis in die Sahara zu fahren und dann Fotos davon zu machen. Das ganze Abenteuer wollte ich in Form von Vlogs auf meinem Youtube-Kanal zeigen.

Nach langem Hin und Her bin ich dann am Abend in eine Übergangszelle gekommen. Dort bin ich drei Nächte geblieben, bis es weiterging. Ich wusste nie wirklich, was passiert. Es hieß immer nur "morgen ist alles vorbei". Es war keiner weiter da, der richtig Englisch sprechen konnte. Einer vom Zoll ist erstmal mitgekommen zur Polizei, der konnte alles ein bisschen übersetzen. Das heißt, es gab immer eine Unsicherheit: Was ist gerade das Problem?

Ich wollte eigentlich aus dem Land ausreisen. Mein Bruder ist schon mit dem Flugzeug alleine geflogen. Mit einer Fähre wollte ich dann das Auto nach Frankreich bringen. Ich war beim Zoll und dann gab es Probleme. Es folgte ein stundenlanges Durchsuchen des Autos. Für mich war das so eine Machtlosigkeit, kein schönes Gefühl. Sie müssen wissen, das Auto ist für mich wie meine Wohnung. Seit einem Jahr bin ich als Dachzeltnommade unterwegs. Ich bin also unterwegs und lebe in meinem Auto. Das war für mich wie eine Hausdurchsuchung. Alles raus und ich stand daneben, sehr unschön.

Und richtig, es wurde auch ein Gramm Haschisch gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es im Auto war. Das war sozusagen eine Kostprobe. Dort, wo ich vorher gecampt hatte, kamen Einheimische vorbei und sagten "hier, probier doch mal". So lag das in meinem Auto und wurde auch gefunden. Das war aber kein Problem, es ging nur um die Drohne und die Schreckschusspistole.

Die Gegenstände, die gefunden wurden und mit mir vom Auto in den Raum des Zolls gebracht wurden, waren zwei Funkgeräte, die sich jeder kaufen kann. Und meine Drohne, weil ich die zuvor nicht angemeldet hatte, war ein großes Problem. In Verbindung mit der Schreckschusspistole haben die gedacht, der will irgendetwas ausspionieren oder überfallen.

Der Zoll hatte also die Drohne und die Schreckschusspistole, um die es hier geht, gefunden. Gerüchteweise hieß es später, auch Rauschgift sei im Spiel gewesen. Was ist da dran?

Als ich gesehen habe, dass alles sauber war, weil auch jeden Tag sauber gemacht wurde, war ich froh. Das einzige Problem beim auf dem Boden Schlafen war, dass es "nur" drei Decken waren, auf denen man gelegen hat. Das bedeutete Rückenschmerzen. Ich habe dann zwei bis drei Monate auf dem Boden geschlafen, bis dann endlich ein Bett für mich frei wurde. Es hat so funktioniert: Wenn einer freikam, ist ein anderer nachgerückt. So hatte ich dann ein Bett und damit ein bisschen Privatsphäre.

In der ersten Nacht war ich in einer Ein-Mann-Zelle mit zwei anderen. Dort haben wir auch geschlafen, weil wir recht spät erst angekommen sind. Am nächsten Tag ging es dann in eine Gruppenzelle, eine Acht-Mann-Zelle. Dort waren aber bis zu 13 Männer drin. Weil es nicht genügend Betten gab, haben einige auf ausgerollten Decken auf dem Boden geschlafen und tagsüber gemeinsam mit den anderen auf den Betten gesessen.

Dort war ich drei Monate lang nicht, obwohl der Bericht längst fertig war. Dort haben wir noch einmal besprochen, was die Probleme waren. Dann sagte er, alles gut. Das war ein gutes Zeichen für mich. Nach einer weiteren Woche, in der nichts passiert ist, kam an einem Donnerstag ein Wärter, abends, und hat gesagt, Stefan, du bist jetzt frei. Da ist einfach alles abgefallen.

Bis zu dem Punkt sind Monate vergangen. In diesen Monaten hatten wir eine zweite Anwältin organisiert, die das Ganze aber auch wieder in die Länge gezogen hat, weil sie nicht gut gearbeitet hat und für eine Menge Geld, was sehr schade war. Als wir uns dann endlich um einen dritten Anwalt gekümmert hatten, hat es funktioniert. Der hat gut gearbeitet, ich bin dann auch gleich wieder ins Gericht gekommen.

Ich musste auch warten, bis der Bericht über die Pistole fertig war, weil wirklich gedacht wurde, es sei eine echte Waffe. In Deutschland darf jeder, der über 18 ist, eine solche Pistole online oder im Geschäft kaufen. Mit einem kleinen Waffenschein darf man die auch ohne Probleme in der Öffentlichkeit bei sich tragen. In Marokko dachte man, die Pistole ist echt und ich will etwas Böses. Ich habe immer wieder versucht zu erklären, dass die für den Notfall ist, ein Ausrüstungsgegenstand.

Es war so, dass man anfangs drei Mal in der Woche telefonieren durfte. Anfangs waren das nur zwei bis drei Minuten. Da ist es natürlich sehr schwer, irgendetwas zu klären, um zu sagen, was ist gerade los. Ich habe oft meine Mama angerufen, weil ich diese Nummer im Kopf hatte. Ich hatte ja nichts mit, hätte ich diese Telefonnummer nicht gewusst, hätte ich nicht mal meine Mutter anrufen können.

Wie war es, als Sie dann wieder auf der Straße standen?

Das war ein sehr interessanter Moment. Der Klang ist einfach anders. Im Gefängnis ist alles aus Beton, es schallt. Ich bin aus diesem Gefängnis raus, die Tür geht zu und es waren einfach andere Töne da. Das war der Beweis: Alles liegt hinter mir, ich bin raus. Die Wahrnehmung war ganz anders. Das war ein intensiver, sehr schöner Moment für mich.

Hat sich die deutsche Botschaft oder das Konsulat für Sie interessiert? Ist da irgend etwas im Hintergund gelaufen?

Ich habe gleich in den ersten Tagen eine Telefonnummer bekommen von jemandem aus der Botschaft. Das war ein Notfallkontakt, weil das alles ja an einem Wochenende passiert ist. Dort habe ich die Nummer eines Übersetzers bekommen. Meine Daten wurden aufgenommen, die wussten damit Bescheid. Es kamen dann auch zwei Herren von der Botschaft vorbei und haben mit mir gesprochen, ob alles okay ist und haben mir auch drei Magazine auf Deutsch vorbei gebracht und ein Buch, was ich sehr gut fand als Zeitvertreib.

Sie haben auch dafür gesorgt, dass ich Stift und Papier bekomme. Ich wollte etwas machen im Gefängnis. Ich weiß, dass meine Mutter viel Kontakt mit der Botschaft hatte. Aber es gibt auch kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland, sodass ich hergebracht werden konnte. Insofern war die Botschaft relativ machtlos. Ich war froh, dass ich etwas zu schreiben hatte. Ich habe mit mir gearbeitet, also mit meinem Geist, habe meine Vergangenheit mal aufgearbeitet. Ich habe Filmideen aufgeschrieben, Drehbücher, habe Songtexte aufgeschrieben und habe alles rausgelassen. Ohne das weiß ich nicht, was ich gemacht hätte.

Letztendlich war das Hauptproblem die Drohne. Die Sache mit der Pistole hatte sich mit dem Bericht ja erledigt. Haben Sie sich im Vorfeld denn überhaupt infomiert, was Probleme bei der Einfuhr verursachen könnte?

Ich hatte mich über Freunde und auch über das Internet informiert, bezüglich der Drohne und der Pistole. Wegen der Pistole habe ich nichts gefunden, hätte aber natürlich der Botschaft schreiben können. Die wissen ja sicherlich darüber Bescheid. Bezüglich der Drohne wusste ich nur, dass es mit Anmeldung in Ordnung ist. Ich habe es im Voraus schlicht verpennt, der Botschaft zu schreiben, ich würde gern meine Drohne mitbringen.

Bei der Kontrolle bei der Einreise habe ich die nicht angegeben. Das war mein Fehler. Wenn ich nochmal irgendwo hinreise, wo ich die Gesetzeslage nicht kenne, dann zeige ich einfach, was ich dabei habe. Auch, wenn ich denke, das ist nichts Schlimmes. Dann wird einem das vielleicht vor Ort weggenommen, aber du kannst halt einreisen und ausreisen ohne Probleme.

Jetzt sind Sie seit gut einer Woche wieder in Deutschland, in Cottbus. Gibt es ein Fazit? Was hat dieses halbe Jahr in Ihnen ausgelöst?

Ich habe diese ganzen Erlebnisse bereits im Gefängnis bestmöglich reflektiert, um sie zu verarbeiten. Ich genieße jetzt die ganzen Freiheiten, Menschen zu sehen und anrufen zu können, wenn ich möchte. All die Sachen, die ich aufgeschrieben und vorbereitet habe, möchte ich jetzt gerne umsetzen. Eine ganz wichtige Sache war die Entdeckung meiner eigenen Lebensphilosophie. Ich stand in großem Kontakt mit dem Islam dort und wurde immer wieder gefragt, ob ich gläubig bin. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht religiös.

Aber ich glaube an AOA, Age of Aquarius oder das Zeitalter des Wassermanns. Das ist meine Lebensphilosphie und ich konnte definieren, was das eigentlich für mich bedeutet und wofür das steht. Kurz zusammengefasst steht es für ein bewusstes Leben. Und das resultiert in Frieden in dir selbst und Frieden mit der Welt, ebenso wie das Verbreiten von Liebe und die Verbundenheit mit der Natur. Das ist das, was ich jetzt gerne verbreiten möchte.

Diese Teilhabe von Menschen an meiner Geschichte ist ein Beweis, was mit Liebe möglich ist. Das hat mich in dieser Lebensphilosophie noch einmal bestärkt.

Vielen Dank für das Gespräch!