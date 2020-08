Hamburger Investor plant Hotel am Sedlitzer See

Die Bedingungen seien gut, man sehe eine gute Zukunft im Lausitzer Seenland, so Prantner. Das Hotel solle in Absprache mit den Einwohnern von Sedlitz entstehen. Im Herbst soll es eine erste Einwohnerversammlung geben, heißt es von der Stadt Senftenberg.

Am Sedlitzer See (Oberspreewald-Lausitz) soll ein Hotel entstehen. Am Dienstag stellte der Hamburger Investor Gert Prantner seine Pläne vor. Demnach soll ein Haus mit 130 Zimmern entstehen.

Der Sedlitzer See gehört zum Lausitzer Seenland und ist ein ehemaliger Tagebau. Bis 2023 soll er vollständig geflutet sein. Dann ist er der größte künstliche See im Seenland. Zum geplanten Baubeginn 2022 sollen sowohl der Hafen, als auch ein angeschlossenes Gewerbegebiet am See fertig sein.

Ein weiteres Hotel der Investorengruppe ist in Hoyerswerda (Sachsen) geplant.