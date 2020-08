Ein 64-jähriger Mann aus Jänschwalde (Landkreis Spree-Neiße) ist am Montag vom Cottbuser Landgericht zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann sein Opfer, einen 89-jährigen Rentner, im Dezember 2019 nach einem gemeinsamen Trinkgelage über 50 Wunden mit einem Holzscheit zugefügt hatte. Das Opfer war an seinen schweren Verletzungen noch am Tatort, dem Haus des Angeklagten, verstorben.