Interview | Lausitzer "Polarstern"-Kapitän - "Früher hätte man hier vielen Schollen ausweichen müssen"

18.08.20 | 16:26 Uhr

Seit dem Herbst ist das Forschungsschiff "Polarstern" im Nordpolarmeer unterwegs. Derzeit steuert Kapitän Thomas Wunderlich das Schiff. Im Interview spricht der Lausitzer über den Sinn der Expedition, über Gefahren und warum Corona nicht dazu gehört.

Seit Herbst 2019 ist das Forschungsschiff "Polarstern" im Nordpolarmeer unterwegs. Mit dabei sind rund 60 Wissenschaftler aus 20 Nationen und eine knapp 40-köpfige Besatzung.



Auf der "Mosaic"-Expedition machen die Forscher umfangreiche Messungen im Ozean, im

Eis und in der Atmosphäre. Die Wisenschaftlicher erhoffen sich neue Erkenntnisse über das Klimasystem. Monatelang driftete das Schiff mit einer riesigen Scholle mit. Ende Juli war die Scholle in der sommerlichen Arktis zerbrochen. Die "Polarstern" ist noch einige Wochen für Messungen im Nordpolarmeer unterwegs. Am 12. Oktober wird sie in Bremerhaven erwartet. Seit Juni ist der Lausitzer Thomas Wunderlich Kapitän der "Polarstern". Wunderlich ist im Spreewald geboren und in Cottbus aufgewachsen.

rbb|24: Kapitän Wunderlich, wie verlief Ihre Tour bisher? Thomas Wunderlich: Aus meiner Sicht - ich kann nur etwas über den nautischen Bereich sagen - verlief alles sehr zufriedenstellend. Nach dem letzten Versorgungsstopp und dem Besatzungswechsel in Spitzbergen im Juni, wo ich dann auch zugestiegen bin, sind wir relativ zügig zur alten Scholle zurückgekommen, so dass wir auch schnell die Forschungsarbeiten wieder aufnehmen konnten und die Wissenschaftler ihre Instrumente wieder auf der Scholle installiert haben. Die Drift hat uns erstaunlich weit nach Süden gebracht. Wir haben enorm viele Daten sammeln können. Wir sind jetzt auf dem letzten Abschnitt der Mosaic-Expedition wieder auf dem Weg Richtung Norden, um die letzten Lücken, die wissenschaftlich noch bestehen, zu schließen. Was haben die Wissenschaftler festgestellt? Schmilzt das Eis aufgrund des Klimawandels deutlich sichtbarer?



Was wir gemerkt haben, ist, dass die Wahl unserer Mosaic-Scholle eine gute Wahl war. Sie war sehr stabil für einen sehr langen Zeitraum. Wir unterscheiden zwischen einjährigem Eis und mehrjährigem Eis - und die Scholle, an der wir gelegen haben, war mehrjähriges Eis. Ringsherum ist das ganze Meereissystem aber ziemlich schnell geschmolzen und zerfallen. Auf unserer Fahrt Richtung Norden befinden wir uns jetzt in Regionen, wo so etwas in der Vergangenheit nicht üblich gewesen ist. Dieses Gebiet hat man früher eher versucht zu vermeiden, wegen des massiven, alten Eises - und jetzt fahren wir noch nicht mal mit voller Kraft und kommen gut durch, können fast auf direktem Kurs fahren. Eigentlich müsste man vielen Schollen ausweichen. Das gab es in der Vergangenheit noch nicht. Wir haben beobachten können, dass es in Regionen, in denen es über die letzten Jahre immer Eis gab, dieses jetzt nicht mehr da ist. Sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis sind die Meereissysteme gefährdet.



Wie wichtig sind diese Erkenntnisse? Was genau kann man damit anfangen? Der Datensatz, die Beobachtungen und Messungen die gemacht wurden, brauchen eine gewisse Nachlaufzeit. Es wird nicht so sein, wenn wir in Bremerhaven ankommen, dass wir Ergebnisse direkt liefern. Ein Ziel ist es ja auch, die Prozesse anders zu verstehen. Und wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch einen Adressaten, der empfänglich dafür ist. In Verbindung mit weiteren Daten - dem Temperaturanstieg in Sibirien, die heißen Sommer - kann am Ende ein Bild von den Veränderungen des Planeten entstehen, dass so anschaulich ist, so dass wir an dem Thema nicht mehr vorbeikommen.

Sie sind nun schon einige Monate auf dem Schiff. Können da 24 Stunden auch mal lang oder gar langweilig werden? (lacht) Das glauben Sie mal nicht. Da wir ein 24 Stunden lang operierendes Schiff sind, ist die Besatzung natürlich auch 24 Stunden im Stand-By, beziehungsweise im Forschungsbetrieb. Wir haben zwar Regelarbeitszeiten - das ist genauso wie an Land, aber man muss natürlich auch sehen, dass sich die Situation jederzeit ändern kann: Es gibt vielleicht doch intensiveres Eis oder Großgeräteeinsätze, bei denen der Kapitän dabei sein muss. Es gibt zwar einen groben Handlungsablauf für jeden Tag, man muss aber auch immer damit rechnen, dass noch etwas Besonderes passiert. Jeder Tag ist wirklich anders und das macht auch den Spaß aus.

Was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn Sie nicht auf der Brücke sind? (lacht) Ein Kapitän ist nicht mehr ein Einbeiniger, der hinten auf dem Achterdeck steht und das große Steuerrad dreht. Ein Kapitän hat sehr viel mit Verwaltung zu tun, wie die Abarbeitung der letzten Versorgung zum Beispiel. Und auch wenn wir noch acht Wochen vor uns haben, laufen schon die Vorbereitungen für unser Einlaufen. Dann kommt die Kommunikation mit dem Alfred-Wegener-Institut dazu, mit der Reederei. Also sehr viel Administratives, so dass man einen Großteil seiner Arbeit am Schreibtisch verbringt. Dann müssen Runden über das Schiff gemacht werden und überprüft werden, ob die Betriebsabläufe stimmen. Es ist wichtig, eine Routine zu haben, aber auch Punkte, um aus der Routine auszubrechen.

Schlafen Sie eigentlich im ewigen Eis besser als im Spreewald? Da bin ich ganz pragmatisch. Ich brauche eine gute Matratze und eine gute Decke, dann schlafe ich überall ganz gut.

Was passiert eigentlich in Notfällen: der Strom fällt aus oder jemand wird ernsthaft krank? Notfälle können jederzeit passieren, es ist wichtig, dass der Schiffsbetrieb und die Schiffssicherheit absolut eingehalten werden, dass man versucht gewissen Sachen vorzubeugen. Wir haben zum Beispiel keine Feuerwehr gleich um die Ecke, wir sind auf uns selbst angewiesen. Wir haben bei der Vorbereitung der Mission Sicherheitstrainings erhalten. Da wurde uns beigebracht, wie man auf dem Eis überlebt, wie man eine Wacheinteilung macht, wie man Lebensmittel rationiert oder Trinkwasser beschafft. Zusätzlich trainiert die Besatzung Brandabwehrmanöver. Das sind schon Herausforderungen, die kein Kapitän haben möchte. Alle an Bord mussten sich zuvor auf Corona testen lassen und waren 14 Tage in Quarantäne. Wir funktioniert das an Bord jetzt? Tragen Sie Masken, halten Sie Abstände ein? Wir haben in der Quarantänezeit drei Abstriche erhalten und sind damit sicher coronafrei. Damit sind wir eine kleine Enklave, die ein ganz normales Leben führen kann. Wir geben uns auch ganz normal die Hand. Wenn wir wieder ankommen, wird das auf jeden Fall ungewohnt sein. Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Thomas Krüger für Antenne Brandenburg.