Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie möglicherweise auf den Karneval zu verzichten [tagesschau.de], sorgt für Kritik aus der Lausitz. Spahn hatte sich laut mehrerer Medienberichte auf einer Konferenz des Gesundheitsausschusses dafür ausgesprochen, den Karneval in der kommenden Saison ausfallen zu lassen.

Matthias Schulze, Präsident des Karneval Verbands Lausitz, äußerte gegenüber dem rbb scharfe Kritik. "Ich bin stinksauer und finde es nicht in Ordnung, dass man solche Aussagen tätigt, ohne mal mit den Verbänden im Vorfeld zu sprechen", so Schulze. Der Verband sei bisher davon ausgegangen, dass eventuell unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln ein Karneval stattfinden könne.

Der Karneval Verband Lausitz organisiert unter anderem den jährlichen "Zug der fröhlichen Leute" in Cottbus mit bis zu 100.000 Zuschauern. Wie es 2021 mit dem Umzug weitergeht, soll mit den teilnehmenden Vereinen besprochen werden, so Schulze. "Wenn es keine Möglichkeiten gibt, dies in einer vernünftigen Form umzusetzen, dann wird es nicht stattfinden", so Schulze weiter. Dies stehe aber noch nicht fest.