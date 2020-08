Wasserverbrauch in der Lausitz am Freitag auf Jahres-Höchstwert

Der Trinkwasserverbrauch in Cottbus und Umgebung ist in den vergangenen Hitze- und Dürretagen spürbar gestiegen. Am Freitag habe es den bisher größten Wasserverbrauch des Jahres gegeben, sagte eine Sprecherin der Lausitzer Wasser GmbH (LWG) am Dienstag rbb|24. Am möglichen Limit sei der Versorger aber noch nicht.

Genau 31.322 Kubikmeter Wasser sind am Freitag verbraucht worden. Das sei etwas mehr als doppelt so viel wie an durchschnittlichen Tagen, an denen rund 15.000 Kubikmeter genutzt werden. Ähnlich wie am Freitag habe der Verbrauch am Wochenende ausgesehen.

Trotz Hitze und Trockenheit sei die Versorgung mit Trinkwasser nicht gefährdet, heißt es von der LWG. "Unsere Wasservorkommen sind gesichert", sagt der Technische Leiter Jonas Krause mit Blick auf den in Hessen ausgerufenen Trinkwassernotstand [hr1.de] und den Zusammenbruch der Wasserversorgung in der niedersächsischen Gemeinde Lauenau [ndr.de]. "Wir beziehen unser Wasser aus Grundwasser, das aus ziemlich tiefen Schichten gewonnen wird", erklärt Krause. "Da stellen wir im Moment keine Veränderungen aufgrund der Witterungsverhältnisse fest."