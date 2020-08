Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Polizei warnt - Betrugsversuche in der Lausitz häufen sich

12.08.20 | 16:02 Uhr

In der Lausitz kommt es gerade besonders häufig zu Betrugsversuchen - teilweise am Telefon, teilweise per Post. Die Polizeidirektion Süd berichtete am Mittwoch von sieben Fällen allein in jüngster Zeit. Sie ruft deshalb zur Vorsicht auf, wenn am Telefon unbekannte Enkel anrufen, dubiose Versprechen gemacht werden oder private Daten abgefragt werden.



Drei vergebliche Versuche in Cottbus

Betrüger haben in Cottbus am Dienstag gleich drei Senioren angerufen, um an ihr Geld zu kommen. In einen Fall wollte eine unbekannte "Nichte Greta" 50.000 Euro sowie Schmuck und Sparbücher von einer 79-Jährigen haben. Eine andere Nichte brauchte von einer 75-Jährigen 15.000 Euro für einen Grundstückskauf. Außerdem sollte ein 77-jähriger Rentner angeblich 38.000 Euro gewonnen haben. "Allerdings sollte er in einem Discounter Gutscheinkarten kaufen, um den Transport des Geldes zu bezahlen", so ein Polizeisprecher. Alle drei bemerkten den Betrug, legten auf und riefen die Polizei.

Angeblich Erotikanbieter genutzt

Vier vergebliche Betrugsversuche gab es auch im Oberspreewald-Lausitz-Kreis. Eine Rentnerin aus Senftenberg hatte angeblich knapp 50.000 Dollar gewonnen. Sie sollte für die Zustellung des Geldes 1.000 Euro zahlen. Zehntausende Euro wollte außerdem ein angeblicher Neffe von einer Frau aus Lübbenau haben, um ein Grundstück zu kaufen. Per Post haben es Betrüger bei zwei Männern aus Großräschen und dem Amt Ruhland versucht. Sie erhielten jeweils Rechnungen eines Telefon-Erotikanbieters, obwohl sie diese Hotline nie genutzt hatten.

"Wählen sie umgehend den Polizei-Notruf"

Die Polizeidirektion Süd warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich vor den Betrugsmaschen. Immer wieder passiere es, dass sich Unbekannte als jemanden ausgeben, der sie nicht sind, um an Geld zu kommen. "Angebliche Enkel rufen bei älteren Bürgern an und schildern ausgedachte Notlagen", so ein Polizeisprecher. Die Betrüger bitten dann um Hilfe, wobei es sich dabei "immer um finanzielle Unterstützungen in Höhe von mehreren tausend Euro" handle.

Die Polizei rät, am Telefon keine Namen der wirklichen Enkel oder Verwandten zu nennen, keine Auskünfte über Ersparnisse zu geben und stattdessen umgehend den Notruf der Polizei zu wählen.