Mehrere Brände in kurzer Zeit in der Lieberoser Heide

In der Lieberoser Heide hat es am Montagnachmittag an gleich mehreren Stellen gebrannt. Ein Hubschrauber hatte das Gebiet abgeflogen und dabei fünf Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz entdeckt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.