Polizei nimmt gesuchte Intensivtäter in Cottbus fest

Die Polizei hat am Freitag in Cottbus zwei gesuchte Intensivtäter festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien die Wohnungen der beiden 33 und 34 Jahre alten Männer durchsucht worden. Dabei sei umfangreiches Einbruchwerkzeug, sowie Gegenstände und Kleidungsstücke aus mehreren Einbrüchen sichergestellt worden.

Zudem hätten die Beamten Betäubungsmittel fest- und ebenfalls sichergestellt. Gegen die beiden Männer habe außerdem ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) vorgelegen. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.