Die Konflikte, die es in Cottbus zeitweilig zwischen Deutschen und Geflüchteten gegeben hat, spielten für den Willkommenstreff keine Rolle, sagt Ivette Kirschner. "Grundsätzlich in den Familien, und bei denen, die wir hier als Besucher haben gibt es keine Beanstandungen. Das funktioniert ganz gut", sagt sie.

Kirschner ist wichtig, dass im Treff jeder willkommen ist, unabhängig von Nationalität oder Hautfarbe. Wem es an Kleidung, Möbeln, einem Fahrrad oder einfach nur an Gesellschaft fehlt, sei herzlich eingeladen. Merkels "Wir schaffen das", so Kirschner, hat im Cottbuser Süden Früchte getragen. "Ich denke, dass wir mit der Stadt sehr gut zusammenarbeiten, auch mit anderen Trägern zusammenarbeiten", wie sie sagt. "Im Großen und Ganzen ist es okay, wie es bis jetzt gelaufen ist."