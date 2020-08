In Ruhland müssen Zuzügler vertröstet oder abgewiesen werden: Das Amt kann kein kommunales Bauland mehr ausweisen. Grund dafür ist der Landesentwicklungsplan. Der soll laut Koalitionsvertrag angepasst werden, doch wann ist noch offen.

Familien, die im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, beispielsweise in Ruhland, Bauland suchen, haben es derzeit schwer. Das Amt darf kommunale Flächen nicht mehr als Bauland ausweisen, Kaufwillige müssen abgewiesen werden. Der Grund für die fehlende Ausweisung von Bauland ist der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Interessenten müssen sich deshalb jetzt an private Grundbesitzer wenden.

Kevin Muschinski beispielsweise wollte aus Dresden zurück in seine alte Heimat. Für seine Familie baut er in Ruhland ein Haus. "Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben glücklicherweise gerade gesucht", sagt er. Das Land, auf dem er baut, gehörte allerdings nicht dem Amt Ruhland. Ein privater Investor hatte es gekauft, um ein Seniorenheim zu errichten. Gleichzeitig hat er weitere Baugrundstücke geschaffen.

Für Amtsdirektor Christian Konzack bestätigt, das Bauwillige auf Flächen privater Anbieter ausweichen müssen. "Wir haben keine kommunalen Flächen, die wir Bauwilligen anbieten können", sagt er. Potentielle Käufer müssen vom Amt abgewiesen werden, obwohl gerade dort junge Familien und Rückkehrer herzlich willkommen sind.