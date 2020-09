Kontra Bruckmühl Freitag, 11.09.2020 | 16:17 Uhr

Nein, das stimmt so nicht. Die Zäune, die jetzt aufgestellt werden, umzäunen ein Kerngebiet. Das kennt man ja nicht, bevor nicht ein totes Wildschwein gefunden wird. Dadurch, dass zusätzlich nicht geerntet und gejagt wird, sollen die Schweine in diesem Kerngebiet gehalten werden. Da das Virus relativ zügig tötet, schlägt man so zwei Fliegen mit einer Klappe.



Die Länder haben alle Vorsorge getroffen. Leider nicht nur sinnvolle Vorsorge. Zäune zu ziehen ist keine sinnvolle Vorsorge, da Wildschweine von Zäunen nicht aufgehalten werden. Allenfalls kommen sie über Umwege rein oder machen die Zäune einfach kaputt. Zudem hat man das Problem, dass das Ziehen von Zäunen nicht nur auf Staatsgrund passieren müsste, sondern auch auf Privatgrund. Das geht natürlich nicht so einfach. Stellen Sie sich vor, sie haben einen Grund und der Staat stellt ihnen einfach einen Zaun drauf und das auf unbestimmte Zeit und sie können nichts dagegen tun.