Zollbeamte haben bei der Routinekontrolle eines Autos an der Autobahn 13 rund 24.000 Euro-Münzen entdeckt. Die Geldstücke im Wert von einem und zwei Euro hatten ein Gewicht von knapp 192 Kilogramm, berichtete der Zoll am Montag.

Der Wagen war am Samstagabend auf dem Rastplatz "Am Kahlberg" (Dahme-Spreewald) überprüft worden, als er aus Polen kommend auf dem Weg nach Niedersachsen unterwegs war. Die Münzen fanden die Beamten im Kofferraum und in den Staufächern hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz - verpackt in durchsichtigen Kunststoffbeuteln.

Der Autofahrer hatte "die Barmittel trotz Befragen durch die Beamten nicht angezeigt", heißt es vom Zoll. Die rund 36.000 Euro wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 9.000 Euro angeordnet. Das Geld wird nach Angaben einer Zollsprecherin von der beschlagnahmten Summe genommen. Sie entspricht der Höhe der zu erwartenden Strafe und Verwaltungskosten.



Laut Hauptzollamt müssen bei der Einreise nach Deutschland aus einem EU-Mitgliedsland Barmittel ab 10.000 Euro den Zoll-Kontrolleuren auf Befragen gemeldet werden. Wer das nicht oder nicht vollständig macht, handelt ordnungswidrig. Es droht eine Geldbuße von bis einer Million Euro. "Ziel der Anzeigepflicht ist es, illegale Geldbewegungen über die Grenzen Deutschlands hinweg zu unterbinden", erklärt der Zoll. Dadurch sollen Geldwäsche, die Finanzierung von Terrorismus und Kriminalität bekämpft werden.