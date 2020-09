Bei einer Gedenkveranstaltung in Halbe (Landkreis Dahme-Spreewald) sind am Donnerstag 200 deutsche Weltkriegssoldaten in der Kriegsgräberstätte auf dem Waldfriedhof beigesetzt worden. Bei der Gedenkveranstaltung war auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) anwesend. Auch die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) nahm an dem Gedenkgottesdienst teil.

Nach Informationen von Oliver Breithaupt, Geschäftsführer des Volksbundes, der für die Erhaltung der Kriegsgräberstätten zuständig ist, sind die am Donnerstag beigesetzten Soldaten alle in den letzten Monaten im Raum Halbe gefunden worden. "Wir konnten einige Identifizierungen vornehmen. Die Toten stammen unter anderem aus dem heutigen Bayern, aus dem heutigen Baden-Württemberg und aus dem Ruhrgebiet", so Breithaupt. Es sei davon auszugehen, dass viele Soldaten in sogenannten Volkssturm-Einheiten eingesetzt waren. So gebe es alte Soldaten mit Geburtsdaten aus dem 19. Jahrhundert, aber auch sehr junge Soldaten, die erst 1926 geboren wurden.



Noch immer werden laut Volksbund jährlich über 200 Gefallene Soldaten in Brandenburg entdeckt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren kamen zehntausende Rotarmisten, Zivilisten und Deutsche Soldaten bei der sogenannten Kesselschlacht von Halbe ums Leben.