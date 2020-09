Es wurde gegründet, um den alljährlichen Neonaziaufmarsch am 15. Februar in Cottbus zu verhindern. Nach zehn Jahren hat sich das Bündnis "Cottbus Nazifrei" nun aufgelöst. Das Bündnis hofft jetzt darauf, dass andere die Arbeit weiterführen.

"Cottbus Nazifrei" hatte sich gegründet, um den jährlichen Neonaziaufmarsch in der Stadt am 15. Februar zu verhindern. Nach eigenen Angaben sei dieses Ziel erreicht worden, aktuellen Entwicklungen habe das Bündnis hingegen nicht angemessen begegnen können. Nun hofft es, dass andere Akteure in der Stadt die Arbeit weiterführen.

Das Plenum von "Cottbus Nazifrei" habe die Entscheidung zur Auflösung bereits im Februar gefällt, so das Bündnis auf Facebook. Es habe sich von Beginn an um ein "emanzipatorisches Projekt in einer sehr heterogenen Zusammensetzung" gehandelt. So waren nach eigenen Angaben Kirchenvertreter, Autonome, Gewerkschafter, Parteijugendliche, Umweltaktivisten und andere Teil des Bündnisses.

Vorbild sei das Bündnis "Dresden Nazifrei" gewesen, das seinerseits den jährlichen Neonaziaufmarsch am 13. Februar in der sächsischen Landeshauptstadt verhindern wollte. Das Bündnis sieht die zehn Jahre seiner Arbeit als Besonderheit, da es stets eine hohe Fluktuation unter den Aktivisten gegeben habe. Die Gründe für die Mitarbeit seien dabei immer unterschiedlich gewesen. Nun brauche es aber neue Projekte für Cottbus, so das Bündnis.