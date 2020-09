Wie können Menschen im ländlichen Raum auch bei Ärztemangel medizinisch versorgt werden? Und wenn die Praxen, die noch bleiben, durch fehlende Mobilität älterer Leute immer schwieriger erreichbar sind? An Lösungen wird in Cottbus geforscht. Von Philip Manske

Brandenburg will 650 Millionen Euro in neue Medizin-Uni investieren

Hinter allem steht die Idee: Die Medizin soll zum Patienten kommen - nicht anders herum. So wollen die Cottbuser Mediziner ein EKG-Gerät entwickeln, das die Herzaktivität ohne Batteriewechsel bis zu einem Monat lang messen kann. Das Gerät soll die gesammelten Daten permanent an einen Arzt senden. "Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sollen künftig Unregelmäßigkeiten erkannt und der Patient durch einen Warnton veranlasst werden, seinen Arzt aufzusuchen", sagte eine CTK-Sprecherin. Bis Ende nächsten Jahres solle ein Prototyp entwickelt sein und in die Testphase übergehen.

Weitere Ideen sind sogenannte Versorgungsterminals, die an zentralen Stellen installiert werden sollen, wie zum Beispiel Gemeindehäusern. Dort sollen Patienten an so genannten Chatboards Blutdruck und Herzfrequenz messen können. Außerdem sollen sie dem Arzt einen optischen Eindruck vom Patienten geben können.

Es wird auch an einem Konzept gearbeitet, um künftig mobile Ultraschallgeräte einzusetzen. Medizinisches Personal soll mit so einem Gerät über das Land fahren. "Die Idee ist, dass eine Pflegekraft den Ultraschall beim Patienten zu Hause durchführt und sich dabei filmt", so die CTK-Sprecherin. Der Arzt sehe so live die Ultraschallaufnahme und die Aufnahme der Untersuchung und könne die Pflegekraft anleiten. Der Arzt bekomme "ein so umfassendes Bild, als hätte er die Sonographie selbst durchgeführt", heißt es weiter.