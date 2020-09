Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum (CTK) ist am Donnerstag Richtfest für ein neues Operationsgebäude gefeiert worden. In dem hochmodernen "Hybrid-OP" sollen zukünftig verschiedene Behandlungsverfahren kombiniert werden können. Patienten haben dadurch weniger Einschränkungen, verspricht die Klinikleitung.

In den zwei entstehenden Operationsräumen sollen Diagnostik und Operation kombiniert werden können. "Zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren", erläutert CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann. "Das eine sind Katheterverfahren, die eigentlich normalerweise in der Diagnostik angewendet werden, in der Radiologie, aber auch in der Kardiologie. Die werden kombiniert mit offenen Operationsverfahren. Früher ging das nur in getrennten Räumlichkeiten", so Brodermann. Beide Verfahren sollen auch zeitgleich am Patienten angewendet werden können.