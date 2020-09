Seit fast dreißig Jahren wird um vier Grundstücke in Groß Gaglow gestritten: Die dort lebenden Familien sollten sie an die Jewish Claims Conference rückübertragen, die die Interessen enteigneter jüdischer Siedler vertritt. Nun dürfen die Familien wohl bleiben.

Der Fall hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt und unter anderem die Landes - und Bundespolitik beschäftigt. Auch in Israel wurde über den Streit berichtet, nachdem ein israelischer Journalist die betroffenen Einwohner in Groß Gaglow besucht hatte .

Im Streit um die Grundstücke ehemaliger jüdischer Siedler im Cottbuser Ortsteil Groß Gaglow gibt es eine grundsätzliche Einigung. Das hat der rbb am Freitag von Jürgen Kipp, dem eingesetzten Schlichter, erfahren. Die betroffenen Familien dürfen demnach auf Dauer in ihren Häusern bleiben. Jetzt gehe es nur noch um Details, heißt es. Für die Familien rückt damit ein Ende jahrelanger Ungewissheit näher.

In der Auseinandersetzung geht es um die Rückübertragung der Grundstücke und Häuser von vier Familien an die Jewish Claims Conference (JCC). Sie vertritt die Interessen der Siedler, die 1933 von den Nationalsozialisten enteignet wurden.

Der von der Staatskanzlei eingesetzte Schlichter Kipp hatte vermittelt und Kompromissvorschläge erarbeitet. Zunächst hätten die betroffenen Bewohner zugestimmt. "Das war nicht einfach, weil von allen Seiten erhebliche Zugeständnisse gemacht werden müssen", so Kipp. Dazu zählen auch Zahlungen der Groß Gaglower an die JCC, über deren Höhe Kipp noch nichts sagen will. Anschließend gab es auch grünes Licht von der JCC – erst von der Zentrale in Frankfurt (Main) und daraufhin auch von der Zentrale in New York.

Das Ergebnis: "Alle betroffenen Parteien in Groß Gaglow können in ihren Wohnhäusern bleiben - und zwar auf Dauer." Damit bleiben die Häuser im Eigentum der Familien, erklärt Kipp. Einige Familien müssen sich aber von einem Teil ihrer Grundstücke trennen. Weitere Details zu den erzielten Ergebnissen nennt Kipp mit Verweis auf die Vertraulichkeit nicht. In der Vergangenheit war auch von Ausgleichszahlungen die Rede.