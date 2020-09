Gleich zwei Mal an einem Abend haben Polizisten in Cottbus einen Autofahrer gestoppt, der betrunken am Steuer saß.



Zunächst hatten Zeugen, denen der Mann aufgefallen war, am Samstagabend den Notruf gewählt. Beamte kontrollierten den 40-jährigen Mann auf der Landstraße in der Nähe des Cottbuser Ortsteils Kahren. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und sichergestellt und verbot dem Mann, weiterzufahren.